David GRENIER

Organiser et piloter, à partir du dossier technique, le travail de tous les sous-traitants et prestataires industriels intervenant dans l’acte de construction.

Assurer une partie des responsabilités juridiques de l’entreprise.

Accompagner et conseiller le client tout au long de l’opération.

Suivre le budget et optimiser les coûts établis dans le respect des délais et de la conformité du produit contractualisé.

Etre porteur de l’image de l’entreprise et de la satisfaction finale du client.





Mes compétences :

Organisation du travail

Suivi de chantiers

Respect des délais

Gestion budgétaire

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Allplan