David GRILLON

Diplômé d'un DUT Services et Réseaux de Communication de Belfort-Montbéliard, je suis actuellement Webdesigner, intégrateur et chargé de projet.

Voici une liste non-exhaustive des compétences que je me propose de mettre en œuvre pour votre entreprise :

- Mise au point du projet

- Design du site en fonction de l’ identité visuelle du client

- Intégration du site en utilisant les langages les mieux adaptés au projet

- Vérification de la compatibilité inter-navigateurs

- Suivi post livraison

- Développement d'outil interne

- Configuration / maintenance de serveur



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion de projet

Gestion de projet web

Autonomie

Back office

Gestion des stocks

Microsoft Office

Internet

Développement web

Webmaster

MySQL

CMS PHP

Ubuntu Server

Ajax

Raspberry

JQuery

HTML 5

CSS 3

Responsive Design

Réseaux sociaux