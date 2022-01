Je me présente, David Hauss Betancourt, originaire de Colombie et passionné par l'aéronautique et l'aérospatiale depuis mon plus jeune âge. Passionné par le domaine aérien, le ciel à toujours était pour moi un espace ou se cache une histoire, un passé et des secrets: Soit d'un point de vue technologique avec l'évolution des machines et des progrès techniques; D'un point de vu social avec l'esprit de la réussite collective en termes d'évolution humaine; Puis un point de vu philosophique pour répondre aux questions d'ou vient l'homme? Qui est l'homme actuellement? Quel sera le futur de l'homme?

Ainsi le domaine aéronautique/aérospatiale est un domaine de rêve lequel prouve de la capacité de l'homme à dépasser ces limites "Terrestres".

C'est ainsi que je me suis cultivé tout au long de ma vie à l'aide de documentaires ou de lectures mais surtout de voyages. Ayant visiter 13 pays entre l'Europe, lAmérique du Sud et l'Amérique du Nord, j'ai pu diversifié mes connaissances de ce domaine grâce à la visites de musées aériens, d'aéroports, de cités de l'espaces et d'observatoire dans plusieurs pays. Cela m'a permis de mettre ma culture en perspective en fonction des autres pour ainsi pouvoir la comparer et lui trouver des atouts ou des inconvénients et ainsi modifier ma vie.

J'ai donc décider après obtention de mon BAC S au Lycée Français de Pereira (Colombie), de m'installer en France pour réaliser mes études supérieur, puisque d'une part l'aéronautique est beaucoup plus évolué en France que en Colombie, puis pour réaliser tout d'abord un BTS Aéronautique qui m'as permis d'acquérir les bases de l'aéronautique avec le BIA mais aussi acquérir les bases sur les aéronefs et systèmes, la mécanique, la gestion de la production ainsi que la réglementation aéronautique, entre autres .

Cette année m'a aussi permis l'insertion au monde professionnelle à travers différents stages qui m'ont permis d'allier la théorie avec la pratique.

Actuellement je viens d'être diplômé du BTS aéronautique je vise donc de continuer mes études en alternance pour ainsi acquérir un savoir/savoir-faire/savoir-être en centre de formation, puis l'expertise métier dans l'entreprise pour ainsi allier théorie et pratique tout au long de la formation.