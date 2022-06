: david.hourdebaigt@khonexio.com

Développement commercial et recrutement

Expertise en électronique

Bonne connaissance de lécosystème industriel français



KHONEXIO est un cabinet de recrutement, de conseil et dexpertise, spécialisé en R&D, électronique, microélectronique et systèmes embarqués, qui accompagne les entreprises, de la start-up à la multinationale, partout en France.



Recrutement : Mise en relation avec les meilleurs talents du marché à la recherche dun CDI en tant que salarié ou dune mission en tant quindépendant ou manager de transition

Conseil : Structuration de la fonction RH, politique salariale, administration du personnel, plan de développement, gestion de crise, conduite du changement,

Expertise : Accompagnement technique (étude, développement, industrialisation, ) et opérationnel (business, marketing, stratégie, levée de fonds, )



Périmètre : France (Paris et sa région, Lyon, Grenoble, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, ...)



Profils : Ingénieur, Expert, Chef de Projet, Responsable, Directeur, Vice-Président, CxO



Secteurs d'activité : Aéronautique, Spatial, Défense, Automobile, Électronique, Microélectronique, Télécommunications, Médical, Énergie, Électronique Grand Public,



