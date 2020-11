David-Israël EPRY

SPÉCIALISTE IMMOBILIER & INVESTISSEMENT



Je parle plusieurs langues en plus du français dont l'Anglais et l'Allemand. Après une première expérience dans l'immobilier en Suisse complétée par une formation, j'ai suivi le cursus d'une école de commerce en France et un stage dans une entreprise américaine (basée à Miami). Mes connaissances validées dans ces deux domaines m'ont amené à réaliser des missions d'envergure en Europe et aux Etats-Unis avec par exemple le développement et la valorisation d'un portefeuille de prospects dépendant du secteur public et privé.



Depuis 2015 je mets mes compétences au service des TPE-PME et des grands groupes, je dispense des formations en freelance concernant l'immobilier (prospection, relation vendeur/acquéreur jusqu'à la signature de lacte authentique,...) et dans le domaine du conseil financier. Je propose aussi des services d'accompagnement dans le cadre de séminaires d'entreprise et de sessions de coaching personnalisé (promoteurs, architectes,...).



J'ai aussi suivi des formations complémentaires qui me permettent de revendiquer des compétences dans les domaines des énergies renouvelables et de la responsabilité sociétale des entreprises que je mets au service des entreprises dans lesquelles j'investis.



DOMAINES DE COMPÉTENCES



- Gestion de patrimoine

- Négociation commerciale

- Management commercial

- Coaching personnalisé