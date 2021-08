David JAMONEAU

Intéressé depuis toujours par les sciences, je me suis d'abord orienté vers leur étude en laboratoire au lycée. J'ai ensuite souhaité élargir le domaine de mes connaissances grâce à un DUT très complet que j'ai ensuite approfondi dans le domaine de l'acoustique, grâce à la Licence Professionnelle du Mans, avec l'idée d'appliquer ces connaissances dans l'architecture.



J'ai alors souhaité me confronter au monde du travail et ai ainsi été engagé en 2009 au sein d'Active Audio ; initialement en tant que technicien installateur à travers la France, je suis rapidement passé responsable de la branche Accessibilité (20 à 50% du CA). En parallèle jai au fil des années, pris part à la gestion de fabrication des produits et suis ainsi devenu en 2018 responsable AdV - Supply chain.



Fort de cette expérience professionnelle et personnelle, j'aspire maintenant a me recentrer sur l'architecture, la construction et l'urbanisme. Mon objectif étant de gravir les échelons de coordinateur travaux (expérimenté pendant près de dix ans au sein d'Active Audio) à architecte et ce, afin d'améliorer le confort de vie de la population tout en intégrant les contraintes environnementales.



Portfolio : davidjamoneau.wixsite.com/lesite



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Gestion des installations

Photographie

Nouvelles technologies

Architecture

Architecture d'intérieur

Organisation

Bureautique : Office , ERP (Dolibarr)...

Logiciels 3D et photo

Certificat informatique et internet