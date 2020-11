Je suis agent commercial dans la construction de maisons individuelles depuis plus de 20 ans. Ma carrière a connu toutes les étapes. J aime mon indépendance mais je suis prêt à étudier les propositions qui me seront émises. Je suis issue de la première école de gestion Laforêt desport. j'ai démarrer sur Montluçon. je suis attaché à l'allier et au sud allier.