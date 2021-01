David JOURDAN

5 Années d'expérience dans l'encadrement de techniciens informatiques sur le site d'airbus Helicopters, suivis de 6 années de gestion d'une agence de transport routiers de containers maritimes, m'ont permis d'acquérir et de développer des compétences techniques et des qualités humaines, que je serai ravi de mettre à votre service.

Rigoureux, organisé et motivé par la réussite, en perpétuelle recherche d'amélioration.

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter.