David KLAINE

Industries de lAeronautique (aérostructure et équipements avionique), du Semi-conducteur, de lAutomobile

Directeur dUsine et a occupé la fonction de Directeur Qualité & HSE

Expériences multi-sites et sites à l'étranger (Biélorussie, Portugal et Tunisie)

Qualification de procédés : assemblage structural, soudage, fabrication déléments composites,

traitement thermique (Nadcap), traitement de surface.

Diplômé en Qualité (3ème cycle, major de promotion) et Sciences Physiques (deuxième cycle, 5ème rang)

Certifié Six Sigma Core Green Belt