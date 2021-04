David LESUEUR

Ma formation s'est orientée sur la conception de produits industriels avec pour spécialisation l'étude et la mise en œuvre des matériaux composites. J'ai pu acquérir en dix ans, une grande expérience et une maitrise des procédés de mise en œuvre tel que:

- la stratification au contact,

- l'infusion des résines: polyester, époxy, acrylique,

- le RTM,

- le près imprégné,

- le drapage élastomères,

- le moulage élastomère pour résine de coulé avec l'utilisation d'impression 3d. Restant constamment informé sur les nouvelles technologies, Je suis en mesure de relever les défis et d'assurer des prestations de qualité sur les missions les plus diverses et variées.



Mes compétences :

dessinateur projeteur logiciel CATIA

moulage elastomere

sculpture sur bois

modelage ceramique

Conception et etude de produits industrielles

realisation prototype

mise en oeuvre des materiaux composites ( stratifi

realisation game de production

suivie qualite

amelioration continue / robustesse des process

mise en oeuvre des resines acrylique

utilisation de l'impression 3d dans les procédés d

réalisation d'une scolpitrice (machine outil de re