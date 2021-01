Diplomé Master 2 en Langues, Littérature et Cultures Étrangères à l'Université de Nantes (option Traduction), je m'installe en tant que Traducteur indépendant Espagnol-Français.



Sérieux, efficace, motivé et consciencieux, je saurai cibler vos attentes et vous proposer des traductions professionnelles grâce à un suivi assidu de vos attentes.