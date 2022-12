David LOUBASSOU

Ingénieur détude. Développements. TMA.





MISSIONS ACCOMPLIES

- Deux Informatisations dentreprises (Usine RENAUX ET Cie et Laboratoire municipal et régional de Rouen). AS400.

- Migration dapplications AS400-RPG et AS400-COBOL vers WINDEV.

- Conception de logiciels spécifiques sous les AGL WINDEV, VISUAL ADELIA et ADELIA.

- Conception de logiciels spécifiques sous COBOL. RPG 2, 3, 4. FREE RPG SQL.

- Développement dApplications en télétravail sous WINDEV, RPG. AS400. (GEODIS à Paris).

- TMA sous WINDEV & SQL SERVER et ADELIA & AS400.





LANGUES ETRANGERES :

- Anglais : Courant.

- 3 autres langues étrangères : Courant.





ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES :

- Bénévolat soutien scolaire (Maths et Anglais).

- Bénévolat cours de danse (Moonwalk, Rockn roll).

- Basket-ball, Fitness, Acrobaties, Patinage sur glace et Rollers.





MOBILITE GEOGRAPHIQUE :

- Provence-Alpes-Côte d'Azur. Normandie. Ile de France. Guadeloupe. Angleterre. USA.