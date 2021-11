David MARTIN

"Ma carrière d'entrepreneur de l'E.S.S. débute en 1997, quand je participe à la création de TACTIC Studio, association qui proposait des formations informatiques aux publics des structures sociales partenaires. J'en serai le directeur pendant 9 ans. Pour aller plus loin, j'ai co-fondé, en 2007, la SARL SCOP CYBER ODYSSEE, dont je fus élu gérant pour 2 mandats de 4 ans chacun (2007 et 2011), et qui reprenait la philosophie de TACTIC, tout en l'ouvrant totalement au monde des affaires et du commerce. Cyber Odyssée était un centre de formation aux logiciels de bureautique, de PAO et de 3D. Riche de ces 2 expériences, j'ai lancé, en février 2014, mon propre cabinet de Consultant : DM CONSULTING."



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

Conseil Informatique

Internet

Formation

Création de jeux vidéos

Création de site internet