David MATTACCHIONE

29 ans d'expérience dans le milieu automobile, et en constante évolution au cours de ma carrière professionnelle.



Début de ma carrière professionnelle à CITROËN ECULLY de 1990 à 1995 où j'ai acquis une solide expérience dans la marque.



DEBAUCHE de la succursale CITROEN ECULLY vers la concession CITROEN PROTIERE de MONTROND LES BAINS: De 1995 à 1999



EVOLUTION: De 1999 à 2002, CITROEN SAINT-ETIENNE

avec à la clef, la charge des 18 agents de la marque CITROËN.

Animation commerciale et mise en place d'objectifs agents et MRA.



EVOLUTION: De 2002 à 2011, CITROEN SAINT-ETIENNE

Vente VO sur secteur et magasin et animation des 18 AGENTS CITROEN

Réalisation annuelle proche de 230 véhicules livrés à particulier.

Vente de produits périphériques tels que financements représentant environ 52 pour cent des livraisons à particulier sur l'exercice personnel annuel.



GRANDE EXPERIENCE DU TERRAIN DURANT 10 ANS



LEADER CLUB CITROEN 2010 SUR MEILLEURS RESULTATS FINANCEMENTS DE LA DR DE LYON

SPECIALISE EN VENTE VO INTERNET DEPUIS 2005



EVOLUTION: Depuis juin 2011" CHEF DES VENTES VO" OPEL SUZUKI HYUNDAI SAINT-ETIENNE

Vente à marchands et à particulier en complément, augmentation significative des marges à particulier et à marchand depuis 2011



DEPUIS 2016

CHEF DES VENTES VO

BMW GROUPE ALTITUDE 42



Mes centres d'intérêt : MULTIMEDIA, AUTOMOBILE, MUSIQUE, FOOTBALL

Et ma famille, je suis marié et père de 2 enfants



Mes compétences :

EXPERIMENTE

TENACE

TRAVAILLEUR

MANAGER

RIGOUREUX

AUTONOME