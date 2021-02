David MAZALTO

Au sein de NETAPSYS Conseil, société d'ingénierie informatique en forte croissance, j'assure des missions :

- d'estimation des charges sur les développements

- de pilotage projet MOE avec des équipes de 5 à 10 personnes (méthodes Agiles-Lean, TU, IC, Management visuel,...),

- de conception fonctionnelle (recueil des besoins, identification et formalisation des exigences, animations d'atelier), et de qualification des applications

- de formation utilisateur (ponctuellement), en tant que référent fonctionnel



Je suis également en charge de la relation client (AMOA) et du suivi budgétaire.



J'ai rejoint NETAPSYS en 2009 en tant que concepteur fonctionnel, Chef de projet puis Directeur de pôle.





Anglais : lu, parlé, écrit (TOEIC 875/990)



Certification en Ingénierie des Exigences – IREB CPRE Niveau "Fondamentaux", 2014

Architectures Techniques et Objets Distribués (ATOD/J2EE), AFCEPF, 2008

CNAM Ingénieur Réseau et Systèmes Multimédia (cycles B et C 2002-2005 - sans mémoire)

Licence Micro-Informatique Micro-Electronique (Université du Mans) 1984

BTS Informatique de gestion 1983





Mes compétences :

Agilité

Lean IT

Gestion de projet

Expression de besoins

Spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle

Value Stream Mapping

Test logiciel

SQL

Java EE

Linux

Java Platform

AMOA SI