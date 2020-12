David MISSONNIER

Communication ... Graphisme .... Images ... Artistes ....

De jeune communiquant à DA senior, de concepteur à exécutant, mon parcours m'a apporté une vision moderne et multi-facette de MON métier.

J'ai organisé des salons et des journaux interne, fait des mini-sites sous wordpress et des supports de communication "print" grand publique ou interne. J'ai exécuté des créations dans des agences de pub mondiales et eu des visions créatrices pour ces mêmes agences.

Aujourd'hui je suis un couteau-suisse Freelance mais aussi un intérimaire pour, et avec, aquent.

Je vous aiderai, vous guiderai vers La meilleure solution de communication. Et ce, dans l'unique but de vous faire concevoir votre métier avec un autre œil pour vous rapprocher de vos cibles (qu'elles soient interne ou externe) et vous donner une nouvelle envergure.

Je suis votre "pocket-knife" à utiliser en toutes circonstances pour superviser une équipe existante, en créer une, ou travailler seul avec vous.



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Creative Suite

Adobe InDesign CS5

Formation

Créativité

Adaptabilité

Aisance relationelle

Autodidacte

Sens de l'initiative

Dynamisme

Adobe