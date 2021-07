Riche d'une expérience de plus de 30 ans dans la restauration tant en salle qu'en cuisine, j'ai travaillé dans différents types d' établissements tels que bars, brasseries,restaurants traditionnels ou gastronomiques dans le Sud et l'Est de la France.

Je suis sérieux et dynamique mais ma volonté est de trouver un nouvel élan à ma carrière.

Je choisis de m'orienter dans le secteur de l'agroalimentaire.