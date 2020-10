Electrotechnicien de formation et ayant exercé pendant quinze ans, puis formateur transports et caces depuis maintenant plus de treize ans, je suis disponible à partir du 1er janvier 2020.

J'offre l'apport de mes compétences dans un poste qui me ressemble.

Je n'ai aucunes prétentions salariales ou de niveau hiérarchique démesurées.



Mes compétences :



Veille technologique

Formation

Polyvalence

Réglementation

Autonomie professionnelle

Adaptabilité