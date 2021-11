Passionné depuis ma plus tendre enfance par les systèmes d'information,

j'interviens actuellement chez un acteur du domaine bancaire (Crédit du nord).



Ma formation et mon expériences me permettent d'intervenir sur la plupart des systèmes électroniques et informatiques. (Supports de télécommunication, Réseaux, systèmes informatiques & audiovisuels , logiciels, applications, etc...) et d'en assurer soit la conception, la réalisation, l'optimisation, la maintenance, l'adaptation ou l'évolution...

Avec un cursus à la fois technique et scientifique (Electronique, Génie des Réseaux et télécommunications, Sciences de l'ingénieur appliquée aux technologies de l'information),

Mon expérience professionnelle me rend apte à assurer les postes de chef de projet, analyste programmeur, consultant, responsable système d'information, assistance à la maîtrise d'ouvrage, etc...



Mes compétences :

Développement informatique