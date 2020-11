David OHANA

Bonjour,



Suite à une formation technique dans le domaine des réseaux, j'ai souhaité élargir mon champ de vision pour avoir une vue plus globale d'un système d'information. Le mastère spécialisé en management et ingénierie des S.I. m'a donc apporté cette connaissance.



J'ai débuté ma carrière en tant que 'Responsable Qualité pendant pour ensuite me diriger vers la gestion de projet.



Je vous invite à me contacter pour en savoir plus ou simplement discuter.



David





Mes compétences :

Conseil

Qualité

Gestion de projet