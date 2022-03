David PEREIRA

Dessinateur projeteur en bâtiment.



Je conçois des plans 2D sur Autocad et 3D sur sketchup3D et photoshop pour les perspectives de l'environnement.

Mais aussi, en dehors des plans, j'implante les familles et les sous familles de chaque fournisseur de matériaux dans le libre-service et la salle d'expo à l'aide de Klee store (logiciel qui permet de calculer les statistiques, la rentabilité, et les ratios de chaque point de vente Gedimat).



Avant cela j'ai pu travailler dans des domaines variés comme la maçonnerie, l'usine mais aussi l'événementiel en tant que serveur.



Toutes ces expériences, bien que loin de mon domaine de compétence m'ont permis de développer mon sens du contact, d'être à l'écoute, disponible, de m'adapter à toutes les taches que l'ont m'a demandé, d'accepter des horaires variables et de trouver ma place dans un travail d'équipe.



Actuellement en poste je reste néanmoins disponible pour étudier toutes propositions.



Mes compétences :

Depôt de PC pour maison individuelle

DAO/CAO 2D

DAO/CAO 3D

Photoshop

Sketchup 3d

Paint Shop Pro

Dessinateur

Bâtiment

Architecture

Klee Store logiciel pour implante magasin

Agencement de magasins

E.R.P. / P.M.R

Revit

GIMP