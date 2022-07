David PIESLAK

Bonjour a tous je suis createur et concepteur de projets pour le continent Africain et je suis a la recherche d'investisseur pour le nouveau modele economique de l'Afrique. et voici une presentation de ses grandes lignes.



Ce projet est élaboré dans une vision globale quant aux actions à mener afin de protéger et valoriser les richesses patrimoniales et collectives de lhumanité.

Monsieur

Compte tenu de la situation actuelle, il est grand temps dagir pour la protection et la sauvegarde de notre patrimoine ainsi sauvegarder nos citoyens africains au sein du continent afin qu'il ne périsse pas en mer ou bien dans les camps suite à la flambée du nombre de morts.

En effet, le secteur du savoir-faire et les métiers propres aux identités culturelles du continent Africain périssent de jour en jour. Par le biais de ce projet, jestime pouvoir apporter une valeur ajoutée en créant un réseau de protecteurs des savoirs faire ancestraux dans le monde entier fondé sur un modèle économique innovant. Ce système a pour objectif de concilier développement économique maîtrisé, protection du patrimoine culturel, transmission des richesses de notre savoir-faire à la jeunesse, dynamisation de la créativité, répartition équitable des richesses, inversion de la courbe du chômage, augmentation du pouvoir d'achat des citoyens, baisse du taux de pauvreté, accessibilité à l'entrepreneuriat, dynamisation de l'agriculture et de l'élevage, développement durable etc...

Ce projet est un concept unique, original, innovateur, révolutionnaire artisanalement à limage de l'Afrique des Années 30.

Ce projet consiste à redonner vie aux métiers de nos ancêtres et leurs rendre leurs identités glorieuses dautre fois et ce à léchelle international permettant de promouvoir et la redynamisation du

secteur du Tourisme qui représente lun des vecteurs de léconomie de l'afrique et dautre part, le développement économique tant sur le plan culturel que sur le plan

de la formation et de lemploi.

