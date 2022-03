16 ans d'expériences en tant que Comptable Clients au sein d'entreprises de la grande distribution.

Responsable de grands comptes comme Brico Dépôt, Carrefour, Equipement de la Maison, Amazon, Cdiscount, etc ; et également de petites entreprises.



Très bonnes maitrise des techniques de relances.

Excellente gestion des encours autorisés et des litiges.

Compétent en financement Factor, Dailly et Remises LCR

Révision des comptes