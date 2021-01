Créée début octobre 2005, NEO-SOFT est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) qui compte aujourd'hui plus 1 150 collaborateurs sur le groupe.

NEO-SOFT intervient dans les domaines de recherche et développement informatique, aussi bien en informatique industriel qu'en informatique de gestion.

14 implantations (Rennes, Nantes, Paris, Niort, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, Montpellier et Tunis).

Un CA 2014 de 45 millions € dont 45% sur des offres structurées.



La volonté de NEO-SOFT est de mettre à disposition des acteurs locaux sa réactivité et sa capacité à capitaliser les compétences afin de fournir des prestations de services de qualité, adaptées aux besoins locaux. Une offre complète tant sur les métiers que sur les technologies et une alternative pertinente aux ESN internationales et aux ESN de niches.



ESN certes, NEO-SOFT n'impose pas de mobilité à son personnel, ainsi les équipes techniques sont stables, motivées et peuvent s'impliquer sur la durée, ce qui permet de capitaliser sur les compétences locales.

NEO-SOFT renonce également à la période d'essai employeur dans ses contrats de travail, parce que NEO-SOFT a confiance en ses recrutements. C’est, de plus, un message fort, un engagement « responsable ».



Site Internet:

http://www.neo-soft.fr



Nos vidéos:

http://www.youtube.com/watch?v=LyiKi1tki-s&list=TLoVvy9IMDDQSpCfe4uDkozTikiTWXn7A2

http://youtu.be/boeg29CF3Nw

http://www.youtube.com/watch?v=xf6xfB2t-_w

http://www.youtube.com/watch?v=4F3umh4Mnh0

http://www.youtube.com/watch?v=iB2brFdaimo





N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées suivantes:



David ROGER

Néo-Soft Services

Mobile: 06.42.62.07.87

@: david.roger@neo-soft.fr



Mes compétences :

SSII

ESN

MOA

Systèmes et réseaux

Gestion de projet

MOE

Support technique

Télécommunications

Recrutement IT

Développement Embarqué

Développement web

Leadership