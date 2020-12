David RONCIN

Autodidacte passionné, je vais là où le vent me porte. Depuis mon adolescence et mes premiers voyages en Amérique du Nord, je n’ai eu de cesse de vouloir sonder les différentes cultures à travers le monde. Mais c’est en Asie du Sud-Est que mes valises sont restées posées le plus longtemps, en particulier au Viêtnam.



Durant mes années passées dans cette région magnifique, j’y ai découvert un mode de vie qui me convenait à merveille. La culture, l’Histoire, les paysages et surtout le contact avec la population locale m’ont permis de me forger un caractère ouvert et curieux. Évènement majeur : mon adoption par le Viêtnam en 2002, grâce à ma rencontre avec celle qui deviendra mon épouse, originaire de la province de Bac Ninh, au nord-est de Hanoï.



Depuis maintenant 20 ans, mon parcours professionnel est riche en expériences et en découvertes. En effet, de Lyon en passant par Paris, Montréal et Hanoï, mes emplois très divers m'ont permis avant tout de me construire une personnalité ouverte, tolérante et compréhensible envers le "Monde" du travail.

J'ai une grande facilité d'adaptation et suis très polyvalent, ceci grâce aux différentes fonctions que j'occupais en même temps (en particulier au Viêtnam) et à mon expérience intérimaire qui obligeait d'être opérationnel immédiatement.



Aujourd'hui, mon objectif est de me stabiliser et de me spécialiser en priorité dans un secteur lié à l'écriture (presse, édition…), à la Culture (Monde du livre, librairie, préservation de documents ou d'objets...), ou au Tourisme (Conseils en voyages, tourisme culturel, patrimoine régional ou international, historique, linguistique...). Je parle anglais.



Evidemment, la conjoncture ne se prête pas à se focaliser sur un seul secteur, mais bien d'élargir ses recherches.

C'est pour cela que je reste ouvert à toutes propositions qui seraient jugées comme correspondant à mon profil polyvalent.



Entre autre, j'ai travaillé au Viêtnam (enseignement, presse écrite, gérance en restauration), au Canada (restauration, téléprospection), en vente directe (Prêt à porter de luxe à Lyon et Paris), en intérim dans de très nombreux secteurs (traitement de courriers, téléprospection, médicaments, grande distributon, magasinage...). Depuis 2009, je suis agent de maîtrise chez EURO TVS dans la région lyonnaise.



En février 2019, j'ai autopublié mon premier roman : "La déesse Apsara", un livre d'aventures et de suspense de 416 pages. Un rêve devenu réalité et qui a reçu un très bon accueil. L'étape suivante : la naissance d'un deuxième livre !