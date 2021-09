David SANTANA

Ma formation et mon parcours professionnel m'ont permis d’acquérir de solides connaissances techniques dans le domaine des installations électriques ainsi que dans la conduite de travaux Tous Corps d'Etat.



Mes différentes expériences professionnelles ont fait de moi un travailleur rigoureux, autonome, ayant le sens des responsabilités et de l'organisation.



Ma capacité d'adaptation a mis à profit mes compétences et m'a permis de mener à bien tous les projets et missions qui m'ont été confiés.



Disponible, je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



Mes compétences :

Caneco

Rédaction des pièces écrites

Lots Second oeuvre

Gestion Administrative des projets

Création des schémas électriques

Lots Gros Oeuvre

Gestion Technique des projets

Planning

Lots Techniques

Métré

Ordonnancement, Pilotage, Coordination

Etudes de prix detaillées

Création des plans

Gestion Financière des projets

Trace Elec Calc

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

Trace Elec Pro

Microsoft PowerPoint

AutoCAD