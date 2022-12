David SEILLIER (DAVID SEILLIER)

Petit résumé chronologique et factuel de mes différentes expériences (toutes d'ailleurs, puisqu'aucune ne mérite de passer sous couvert)

* Opérateur de Production (3 ans) - Découpage, emboutissage, tôlerie, mécanique - Société SDESC

* Monteur régleur sur presses mécaniques, hydrauliques, tours fraiseurs et apprentissage terrain du métier de Chaudronnier avec des compagnons expérimentés (2 ans) - Société SDESC

* Responsable Méthodes-Programmeur puis Administrateur SCOP - Société SDESC (2 ans)

* Technicien Méthodes puis Responsable projet - Société MECACHROME (4 ans)

* Responsable de Production - Tôlerie - Société CMOI (Ile de la Réunion, 1 an)

* Responsable Méthodes et Commercial sédentaire - Tôlerie de précision et TTS - Société AMI (3 ans)

* Technico Commercial et Key Account Manager - KEP TECHNOLOGIES - 2 ans

* Responsables des Ventes BU Metal Integration Systems- KEP TECHNOLOGIES - Tôlerie, Découpage Emboutissage, Mécanique, Chaudronnerie, Mécatronique, Montage modules moteurs Avionique - 9 ans - 50 Millions d'Euros de CA en responsabilité directe (2018) - Croissance annuelle de + de 10% pendant 8 ans