David SHAPIRO

• “Intrapreneur” : Pour six entreprises leaders (Grandes entreprises et PME/ETI), création, direction et transformation de business en tant que Directeur Général ou membre d’une équipe dirigeante. Expérience solide dans la gestion d’un compte d’exploitation avec une double responsabilité stratégique et opérationnelle.



• Passionné par la conquête de nouveaux marchés : Développement de nouveaux modèles marketing et commerciaux, par la vente directe et par le biais de réseaux de distribution indirecte (agences, retail, wholesale, e-commerce…). Expérience en B2C, B2B, B2B2C et B2B2B.



• Exposition aux solutions technologiques et innovantes : Développement, commercialisation, et gestion des opérations autour de services, produits, et logiciels dans les secteurs des Technologies : IT, Electronique, Télécoms & solutions liées aux objets connectés et aux nouvelles énergies.



• Gestion d’équipes et de moyens dans des environnements internationaux : Encadrement d’équipes multiculturelles et multifonctionnelles pour des organisations complexes en Europe, USA et APAC. Responsabilité mondiale d’initiatives stratégiques et programmes de transformation Business.



• Parcours académique : Diplômé avec les honneurs d'un Executive MBA de l'IMD (2017), d'un Mastère Spécialisé de l'ESCP Europe (1997) et d'un M2 de l'Institut Supérieur du Commerce (1996). Bilingue français-anglais.



Directeur Général - Responsabilité P&L - International - Ventes - Marketing - Opérations - Innovation - Digital



Mes compétences :

NTIC

Direction Générale

Retail

Digital business

Marketing

B2B

Business developpement

B2B2C

B2C