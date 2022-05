David VANCAUWEMBERG

Le 21ème siècle verra l'avènement du markéting internet.



Des contacts auprès de qui chaque personne achètera ce dont elle à besoin.



L'état fait la promotion de notre activité en signant une convention avec la vente directe et le pôle emploi.



Au niveau international, le développement est encore plus important et rapide grâce à l'apport d'internet et au potentiel qui va avec.



Notre secteur est porteur et va être de plus en plus reconnu.



C'est le moment d'accélérer !



Passionné de markėting relationnel, de markéting internet et de développement personnel, je souhaite partager des informations, de la formation avec toutes les personnes qui sont déterminées à réussir, quelque soit la société avec laquelle vous vous êtes associé.



Le Marketing Relationnel est une affaire de relations humaines, d'entraide, d'enseignement, d'entraînement et de mentoring.



C'est un métier à part entière où la moindre compétence se partage sans condition.



J'échange avec les personnes qui croient au marketing de réseau.



Vous qui êtes acteurs du marketing relationnel et de la vente directe, n'hésitez pas à prendre contact moi.



À bientôt.



Amicalement,



Mes compétences :

Rigueur

MLM

Réseaux informatiques & sécurité