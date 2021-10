David VANORBEEK SCULPTOR

David Vanorbeek (Porteur de Projet)

Sculptures (ART @ Corbières Minervois)



Créateur de dialogue entre l'art et la nature, à la recherche du mécénat (d'entreprises) pour réaliser un Parc de Sculptures ouvert au public. Art et Nature, Art et Partage, Art et Sensibilisation y seront les piliers.



www.vanorbeek.com





Mes compétences :

Figurative , Abstract , Metal, Welding, RECYCLING, Sculptor, Sculpture, Monumentale, Arts et Métiers, Artist, Recyclage, Languedoc Roussillon, Creativity, Recycled materials, Sculpteur, Art, Metal art, Culture, metal art sculpture, Monumental art, projet d'art Parc de Sculptures + Arts Textiles