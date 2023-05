J'aide les particuliers et les dirigeants d'entreprises à optimiser leur fiscalité, préparer leur retraite, diversifier leur patrimoine.



Depuis plus de 10 ans au service de mes clients à Paris, Lyon et depuis bientôt 5 ans sur toute la Région Ile de France



Contactez-moi dès aujourd'hui et prenez rendez-vous pour un bilan patrimonial gratuit en VISIO ou PHYSIQUE.



Pour prendre rdv en visio : https://calendly.com/davidw-myconseillerprive/bilan-patrimonial-visio-ou-bureau