David YANOU (YANOU YIGANG DAVID HERMANN)

Ingénieur en Génie Biomédical avec 6 mois d'expériences dans le secteur des dispositifs médicaux. Je suis activement à la recherche d'un poste en relation avec le secteur mentionné ou je pourrai mettre à profit mes compétences professionnels, techniques et théoriques.

Mobilité dans toute la France et disponibilité immédiate.



Compétences:



>>>>Construction, rédaction et présentation de projet scientifique relatif à

l'ingénierie de la santé



>>>>Conception et réalisation des expériences scientifique et technologiques

utilisant des dispositifs médicaux



>>>>Gestion d'un parc de dispositifs médicaux d'un établissement



>>>>Promotion, vente, installation et formation des utilisateurs à la bonne

utilisation des dispositifs



>>>>Evaluation des risques professionnels en radioprotection des travailleurs



>>>>Rédaction cahier de charge



>>>>Gestion de projet