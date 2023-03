Davy RAPITEAU

Etudes d’organisation et de programmation

Spécialisation : Secteur Santé et Laboratoires

 Pilotage et orientation stratégique,

 Assistance et conseil en organisation,

 Schémas Directeurs,

 Programmation,

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,

 Assistance et veille sur les choix technologiques

Référence : Assistances publiques, C.H.U., C.H., Laboratoires & Industries pharmaceutiques, Laboratoires & Industries cosmétiques, Laboratoires institutionnels, …



Conseil et expertise :

Spécialisation : Laboratoires

 Organisation médicale multi-sites.

 Coopération en Biologie médicale dans le cadre de GHT.

 Accompagnement au changement : Equipements, Postes de travail et Ressources humaines.



Références : Assistances publiques, C.H.U., C.H.