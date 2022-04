De Jesus ELONG MOISE

Je ne connais aucune limite en marche et en course, je suis née en 1995 et je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 8 ans, toujours vainqueur des compétitions scolaire, séminariste, en colonie de vacances, et même dans la tradition de ma tribu, qui consiste à livrer son âme au diable en se préservant de mettre au monde un enfant avant le mariage légal, et la quo-habitation conjugale menant à une grossesse avortée...



Mes compétences :

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Stratégie de communication

Presse en ligne

Conférencier

Documentation

Coaching sportif

Athlétisme

Prise de décision

Partenariats stratégiques

Maintenance informatique