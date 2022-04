De La Poeze LAURE

J'ai acquis lors de ma formation supérieure des connaissances théoriques en marketing direct, gestion de la relation client et management.



J'ai aussi développé de manière concrète mes compétences, chez Würth dans la branche commerciale, à la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) dans le marketing et enfin chez Nespresso dans la vente directe, la fidélisation et la gestion de la relation client. J'ai acquis plus d'expérience dans la gestion relation client en travaillant aux Salins du Midi ainsi que chez Dümmen France ainsi que chez TTBR à La Rochelle.



Dynamique, rigoureuse, ayant le sens des responsabilités et le goût des initiatives, je m'adapte très vite aux postes et aux missions qui me sont confiés.



Mes compétences :

Organisation

Appels d'offres

Administration des ventes

Assistanat commercial

Communication