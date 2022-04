De Lapparent FABIEN

________________________________________________BIM MANAGER EXPERT_TCE



En poste à la RATP pour le compte d’une grande entreprise d’ingénierie Francaise, ma responsabilité première est le déploiement BIM auprès de l’entreprise. Cette tâche aux multiples facettes inclus le développement du cahier des charges BIM, des stratégies et des méthodes pour l’ensemble des disciplines BIM de l’ingénierie.



De formation architecte avec une expérience avancée en BIM, mon cursus ma conduit de l’architecture à l’ingénierie, et le pilotage d’équipes de collaborateurs toutes disciplines au sein de l’ingénierie sur des projets de bâtiments, tunnels et voiries.







Ma fonction de «responsable BIM » se traduit par une double compétence :



Une connaissance métier (architecture et ingénierie en bâtiment, infrastructure et superstructure, étude ESQ-PC-DCE, suivi de chantier et suivi de SYNTHESE).



BIM-Manager (déploiement BIM, suivi de projets en BIM).









Ma fonction peut se décomposer en quatre principales actions :



Mettre en place le cahier des charges BIM, la gestion du projet (données d’entrées), la gestion des familles d’objets 2D/3D, et gestion des quantités et du pré-chiffrage (nomenclatures). Mettre au point les méthodes collaboratives d’échanges (visa, revue, archivage…).



Assurer pour les équipes de projeteurs des ateliers « méthodes de conception » par discipline, en fonction des besoins et de la complexité croissante des maquettes.



Assurer pour les équipes de projeteurs des « revues de maquettes » par maquette pour assurer un niveau de conception et de performance BIM accru.



Assurer la Pré-Synthese Au-delà de la maitrise des outils de conception (REVIT, NAVISWORKS…), j’ai en charge la définition des méthodes de passerelle entre les différentes plateformes via le format IFC.



FABIEN de LAPPARENT

BIM MANAGER_REVIT TCE



diplômé dplg d'architecture ESAV Versailles

faguojianzhushi@gmail.com



ARCHITECTE CADRE:

10ANS ETUDES+4ANS CHANTIER

6ANS REVIT TCE







MAITRISE PROFESSIONNELLE :



R E V I T______________ARCHITECTURE, INGENIERIE TCE

B I M L I N K_________REVIT



N A V I S W O R K S___REVIT/SYNTHESE

TEKLA BIMSIGHT_____SYNTHESE



A U T O C A D___ARCHITECTURE,



OPEN OFFICE et MICROSOFT OFFICE (word, excel, powerpoint…). PHOTOSHOP, IN-DESIGN, ILLUSTRATOR (dessin couleurs, mise en page, concours…).



CAPACITE A SUIVRE UN PROJET APS/PC/PRO/DCE, CHANTIER,

TOUTES PHASES à partir de AUTOCAD ARCHITECTURE et REVIT ARCHITECTURE,



ETUDES :

DIPLOME ECOLE SPECIALE D’ARCHITECTURE DE VERSAILLES (Typologies d’habitations).

DIPLOME de Collaborateur d'architecte, LANGUES : Anglais (niveau scolaire) Chinois (niveau scolaire).



Mes compétences :

REVIT ARCHITECTURE

AUTOCAD 3D ARCHITECTURE

SUIVI ARCHITECTURAL CHANTIER

Architecture