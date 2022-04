De Los Santos SILVIA

Diplômée comme ingénieur chimique, je me suis intéressée au domaine des énergies renouvelables pour m’investir sur une thèse expérimentale, concernant la production d’hydrogène. Motivée à l’idée de rejoindre un établissement spécialisé dans ce monde, je suis à la recherche d’une expérience qui me permettra de mettre en avant ma passion et mes connaissances en énergies vertes.



Dans la vie quotidienne, je suis sérieuse, organisée, ponctuelle et motivée. J'aime le travail d'équipe, cela me motive énormément, mais je sais aussi me débrouiller en autonomie. Je pratique régulièrement le sport dans une salle et j’adore les activités à l’air libre.



Mes compétences :

Organisation du travail

Autonomie

Dynamisme

Travail en équipe

Aspen

Chimie analytique

Analyses physico chimiques

Analyse de données

MATLAB

Électrochimie