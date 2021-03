Debbie DUFFAIT-CONCEICAO

J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs et ai travaillé pour les entreprises de la famille durant toute mon enfance. Cela a commencé avec le rendu monnaie aux clients (debout sur un tabouret), et j'ai fini par la gestion de trois magasins de photo dans trois villes différentes pour quelques mois.



J'ai occupé différents postes dans les secteurs décrits ci-dessous : je suis assistante de vente, gestionnaire de boutique, assistante personnelle, directeur adjoint de restaurant, agent de réservation, analyste de marché, assistante export, agent de développement. J'ai apprécié la plupart des aspects de chacun d'eux.



Hôtellerie - - Expérience dans différentes structures d'hébergements, d'hôtels de type budget au palace



Restauration - - Expérience dans différents environnements de restauration : restauration sous contrat (Avenance Entreprises / ELIOR), restaurant à thème de chaîne, stand sandwich, restaurant gastronomique, table d'hôte.



Commerces & E-commerce - - Expérience dans divers magasins et boutique en ligne : le prêt à porter, le mobilier et la décoration intérieure, les journaux et les magazines, la photographie, les supermarchés, les accessoires 4x4 et SUV.



Secteur administratif - - Expérience dans différents emplois de bureau: avocats d'affaires, centre de formation, banque.





Aussi,...

J'ai un intérêt particulier pour le développement durable et les véhicules électriques ; j'adore la Suède ; malgré mes racines croates, je suis encore en train d'apprendre à parler Hrvatski ; et j'ai un chihuahua nommé Izak.





Contactez-moi si vous souhaitez en savoir plus! Écrivez-moi à debbie.conceicao@gmail.com