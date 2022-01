Déborah Calvo

Vingt ans d experience au sein de diverses entreprises dans le domaine du batiment. D'abord en tant qu'Assistante administrative et commerciale, puis en tant que Commerciale itinerante et enfin en tant que Responsable d'agence.



Aujourd'hui, j'apporte aux petites entreprises, les competences necessaires à une bonne gestion administrative, alliees à une forte flexibilite afin que vous, les dirigeants, vous puissiez vous concentrer sur votre coeur de métier.



Je propose aussi, une expertise technique et commerciale dans le domaine des cables electriques. Agent commercial pour l'entreprise Procablec, je suis en mesure de vous fournir tous types de câbles électriques aux normes françaises et respectant la norme RPC.