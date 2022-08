Mon site internet :

https://avocat-grenoble-perconte.fr/



Maître Déborah PERCONTE, Avocat Grenoble et fondatrice du Cabinet, est titulaire dun Master I « Droit Privé fondamental » option Droit de la Construction, et dun Master II « Contentieux et procédures civiles dexécution ».



Enrichie de ses expériences en tant que Juriste au sein dun service contentieux dun établissement bancaire international mais aussi, au sein du service Construction dune mutuelle dassurance, Maître Déborah PERCONTE a embrassé la profession dAvocat en 2015.



Ayant évolué au sein de plusieurs cabinets spécialisés, elle a su développer un savoir-faire reconnu en Droit immobilier et Droit de la Famille.



Forte de son expérience, Maître Déborah PERCONTE Avocat Grenoble, a été sollicitée pour animée des colloques sur les violences conjugales et dispense désormais des enseignements en Droit de la Famille et Droit Immobilier au sein de lIUT « Carrières Juridiques ».



Parallèlement, co-Présidente de la Commission incubateur au sein du Barreau de Grenoble, elle milite pour lamélioration de laccès au Droit pour tous les Justiciables.