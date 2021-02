Déborah TSHIOBO ( )

Je suis une jeune étudiante en BTS Profession de l'immobilier, à ESUP dans la ville de Lyon. Je suis activement à la recherche de deux stages non rémunérés pour la période du 22/02/2021 au 05/03/2021 ainsi que du 14/06/2021 au 26/07/2021.



Je suis passionnée par l'immobilier et j'ai pour ambition de devenir agent immobilier , ma détermination, mon dynamisme, et ma curiosité sont des aspects de ma personne qui vont m'aider pour atteindre l'objectif que je me suis donné. Les connaissances apportées par ma formation, mon relationnel, ma facilité d'adaptation ainsi que ma maturité professionnelle acquises par mes expériences dans le monde du travail, sont des atouts qui vont m'être ainsi que vous être favorable dans le cas où j'intègre votre entreprise dans le cadre d'un stage.