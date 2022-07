Decen DECENCUNAS (DECEN)

La comodidad del bebé depende de la construcción y la versatilidad de la cuna. Hay muchas variedades de construcción disponibles, pero una cuna de bebé de alta calidad debe ser de madera maciza y tener tornillos con casquillos de metal, no de plástico, para que no se desgasten fácilmente. La madera maciza es más segura porque no se astilla ni se rompe fácilmente. Asegúrese de que el acabado no es tóxico. Algunas cunas para bebés, especialmente las de madera prensada o las fabricadas antes de 1978, pueden contener formaldehído altamente tóxico en el acabado. Asegúrese de comprobar la descripción del fabricante para comprar una cuna segura y de alta calidad.



