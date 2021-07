Déclese TALOULOU

Jeune et dynamique, avec plus de 5 ans d'expérience en entreprise dans le domaine de la comptabilité et de la fiscalité. J'ai notamment une expérience multidimensionnelle de 3 ans au sein dun cabinet conseil entant que Assistant Consultant Comptable et Fisc .Je suis actuellement en poste en tant que comptable et Fiscaliste à DIRECT SERVICES GROUP, Entreprise de télécommunication, jai une capacité de travailler en autonomie et une facilité dapprendre, capable de travailler sous pression et de respecter des délais serrés. Adaptable à des nouvelles circonstances, discret et rigoureux. Je suis désireux de poursuivre une carrière en finance et dexpertise comptable.