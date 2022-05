Decoster ROBERT

Le roman d’anticipation ALICE 2067 est sorti le 3 juin 2017 en broché et le 1er octobre en poche !

Il a été réédité chez MONDES FUTURISTES EDITIONS le 2 mai 2018



C’est l’histoire de la survivance de 230 000 Australiens de la moitié Nord de l’Australie en 2067 après une IEM (Impulsion Electro Magnétique) : la chute de la météorite ANUBIS tombée au large de Sydney a causé la montée des eaux de 17 mètres dans la moitié Sud de l’Australie, pénétrant à plus de 100 km à l’intérieur des terres du continent… Étrangement, les Aborigènes sont introuvables !



Rich, Directeur des Parcs Nationaux Australiens est encerclé par des prédateurs dans le Parc de Katherine au Nord. Il traversera de nombreuses épreuves et devra protéger l’élite de la nation cachée dans un village secret du parc plein de rebelles et d’animaux féroces, à l’aide de son ancienne unité de militaires, reconvertis en soigneurs animaliers.



Il sera confronté à la résurgence de mythes et légendes surnaturelles Aborigènes. Grâce à ses nouveaux pouvoirs grandissants de ‘Shaman’, Rich voyagera dans le temps et tentera de revenir, juste avant la catastrophe, pour sauver les 29 millions d’Australiens.



De son côté, le Gouverneur Général reconstruit économiquement le pays à partir d’Alice Springs, nouvelle capitale. Il devra faire face au millier de bikers qui a pris possession des villes et des aéroports. Il sera aidé de la population et d’un corps d’Armée.



Cependant, tout ne se passera pas comme prévu…



