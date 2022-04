Deejay CAPO

Bercé par la music dès sa plus tendre enfance, Elsido décide très tôt d'en faire sa passion.

Ses débuts, il les commence comme rappeur dans le groupe « R.P.R. » en 1993. La même année, en amoureux de la musique, il décide de se s’essayer derrière les platines et devient Dj, et mixe pour la 1ère fois en club en 96 à « l’Alisée Club » (discothèque parisienne).

Au fur à mesure et réussit à constituer sa place parmi les Grands du moment dont il s’inspire et prend exemple. Il décide ainsi

Fort de ses expériences, il décide de faire une tournée dans son pays d'origine l'été 2001, en mélangeant tout au long de celle-ci sa connaissance musicale cabo et en important un style tropical de France. A son retour, on le retrouve dans différentes animations pour des fêtes familiales (baptêmes, mariage, communion).

Par la suite, il poursuit son aventure musicale auprès d'autres radios dont "RDC", «Radio Val de Seine », « Sweet Radio », et met en place un direct avec la radio « Praia FM » (radio du cap vert) en lien avec des artistes cap-verdiens situés en hollande, cap vert, Luxembourg

dansants dans les années 97 à 99. Il devient DJ Capo.

de mettre à profit ses acquis en organisant des après-midi



C'est en 2002 qu'il devient l'un des 1ers animateurs sur « Espace FM » pour l'émission

lusophone « Cabo mouv » qui se déroule tous les week-ends.

ainsi que des disquaires pour mettre en place le top 10 des ventes.

Avec le temps, il devient l'un des dj référents pour les organisateurs évènementiels comme Espace Music Tropica, Jacky Dias et nous le retrouvons dans différentes soirées et concerts organisés dans des salles mythiques telles que l'Elysée Montmartre (lors de la soirée de lancement de la compilation Cap Sol), le Cabaret Sauvage (artistes présents Phillip Monteiro and Friends), le Bataclan (pour la Nuit cap-verdienne), la péniche l’Alizée, l'Espace des

Peupliers, la discothèque la Pyramide, le Cap78, etc.

En 2006, il devient le dj officiel de l'association « CESARIA », celle-ci organise l’évènement des plus attendus par la communauté cap-verdienne nommé «La Sainte Catherine»,

évènement qui réunit plus 2000 personnes à chaque année.

En 2009 il rajoute à son palmarès le management de l'artiste cap-verdienne « AN2 » et se spécialise dans la production tout en continuant à organiser des événements artistiques, en

agrémentant ceux-ci par l’utilisation d’un videomix dans ses animations.

En 2011, en partenariat avec « SIBITCHU » –artiste cap-verdien, il crée le concept « MODA MI PROD » et donne l'opportunité à des jeunes talents de participer à différents projets du

groupe et parallèlement à cela, il travaille sur l'album de « SIBITCHU » prévu fin 2014.

Enfin, depuis Octobre 2013 il décide de signer en indépendant l'artiste « ASTY » pour son projet d'album « Dexam so sabi », le 1er single « Curti ma mi » sorti en décembre donne le ton mélodieux du projet. Le 2eme single "Boy" fait son apparition au mois d'avril 2014 suivi de l'album de l'artiste.