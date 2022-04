Deepak GUPTA

10 ans d’expériences dans la recherche et développement, production et qualité dans les industries diverses

telle que l’énergie, l’automobile, et le domaine biomédicale. Expérience acquise dans des grands groupes

internationaux et PME. Une grande capacité à travailler dans les environnements transversaux, multilingues

afin de contribuer à des améliorations quantitatives ainsi que qualitatifs.



Mes compétences :

Pétrole

Microélectronique

Product Lifecycle Management

Recherche scientifique

Energie

Modélisation mathématique

Electronique

Management de la qualité

Production

Manufacturing

Automotive