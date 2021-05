Deepesh DHOUNDIYAL

Je suis un professionnel international de l'industrie de l'énergie, avec une forte expérience de travail au sein d'équipes inter-fonctionnelles et multiculturelles dans des grandes organisations en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Je possède une expertise éprouvée en recherche, marketing et conseil en stratégie, pour aider à maximiser les résultats commerciaux tout au long de la chaîne de valeur. Avec de solides compétences analytiques et une attitude orientée résultats, je livre des solutions sans délai.





DOMAINES D'EXPERTISE



Recherche et analyse des marchés

Stratégie Consulting

Marketing et Communication

Analyse Compétitive

Gestion de Projet

Analyse des Données

Excellence Opérationnelle

Six Sigma

Leadership de l'Équipe





CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES



Certification de l'Analytiques Digitale - Google Analytiques Académie

Certification de l'Excellence Opérationnelle - Project Management Institute (PMI)

Certification de Statistiques - National Association of State Boards of Accountancy (NASBA)

Certification de l'Exécutive MBA - Schlumberger et CrossKnowledge Digital Learning Solutions

Certification Oil et Gaz - IFP School





COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, Word), Power BI, IBM SPSS, Google Analytiques





BASES DE DONNÉS

Thomson Reuters EIKON, S&P Global Platts, FactSet, GlobalData, IHS Markit, WoodMac, OECD iLibrary, Rystad, DrillingInfo





LANGUES

Anglais (bilingue niveau C2), Française (niveau B2), Hindi (native)