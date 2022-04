Deffes CHRISTELLE

La spécificité de mon parcours professionnel, au regard des différentes missions effectuées aussi bien dans le secteur privé, public et associatif, m’a permis de développer de nombreuses compétences en gardant toujours « l’homme » au centre de mes préoccupations dans le respect des objectifs et du cadre législatif.

Une approche pragmatique et un management de proximité m'ont permis d'optimiser les processus,l'éfficacité collective par une meilleure communication.



Mes atouts:



le sens de l'analyse, une facilité d'adaptation, l'autonomie, la créativité et le goût du challenge.



Mes compétences :

Plan de formation

Coordination

Recrutement

Social

Médiation