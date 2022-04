Deffit PATRICK

Market One est une agence de communication basée aux Antilles française (Martinique - Guadeloupe)



Les 5 bonnes raisons de passer par Market One :



1 - Une agence intégrale

Nous élaborons avec vous des solutions sur-mesure à la fois on et off line.



2 - Une agence réactive

Nous avons la culture de l’efficacité. Nous retroussons nos manches pour faire de la réactivité notre marque de fabrique.



3 - Une agence élastique

Le choix des supports de communication est partie intégrante du dispositif stratégique… Notre mot d’ordre : gare au systématisme, Haro sur les packages !



4 - Une agence effervescente

Nos équipes flânent, épluchent, « drag and drop » pour saisir l’air du temps (sur internet, ipad, dans les expos, les librairies …).



5 - Une agence pétillante

Des personnalités affirmées, toujours singulières, nous partageons des idées communes, des idées neuves : nous croyons en la diversité et la mettons à profit



Mes compétences :

Relation presse

Communication de crise

Communication évènementielle

Communication interne

Communication externe

Relations publiques