Défi Son YONNE

DEFISON, un programme de Développement économique et de Valorisation des filières Son, Vibration, Acoustique.



Un programme décliné en deux versants : 1) mise en valeur économique du territoire icaunais – 2) valorisation économique des filières du son, de la vibration et de l’acoustique. DEFISON se décline dans un concept original en 3 axes : Economique, Evènementiel, Espaces thématiques pour créer dans l’Yonne en Bourgogne Franche-Comté un Carrefour national des filières « Son, Vibration, Acoustique » . C’est un programme à la fois global (le son) et transversal (tous les domaines concernés de l’infrason à l’hyperson).





Mes compétences :

Valorisation des entreprises

Développement économique

Formation aux domaines du son

Travail en réseau

Accoustique et vibratoire

Création d'entreprise